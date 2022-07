Roma, Benatia: «Piazza giusta per Dybala. La 10? Non era una follia…» (Di venerdì 22 luglio 2022) L’ex difensore giallorosso Benatia ha parlato dell’arrivo alla Roma del suo ex compagno Dybala Medhi Benatia, ex difensore di Roma e Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’arrivo in giallorosso del suo ex compagno di squadra Paulo Dybala. SORPRESA – «All’inizio è stata una sorpresa immaginarlo in giallorosso, Paulo poteva fare le fortune di mezza Europa. Sapevo che la sua priorità era rimanere in Italia e quindi sono molto contento: vedere uno della sua classe in un ambiente come quello Romanista sarà bello. La Roma viene da un’ottima stagione, ma avere un Dybala in più cambia tanto. Sono d’accordo con Allegri, può essere la Piazza giusta per lui». ADDIO ALLA ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) L’ex difensore giallorossoha parlato dell’arrivo alladel suo ex compagnoMedhi, ex difensore die Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’arrivo in giallorosso del suo ex compagno di squadra Paulo. SORPRESA – «All’inizio è stata una sorpresa immaginarlo in giallorosso, Paulo poteva fare le fortune di mezza Europa. Sapevo che la sua priorità era rimanere in Italia e quindi sono molto contento: vedere uno della sua classe in un ambiente come quellonista sarà bello. Laviene da un’ottima stagione, ma avere unin più cambia tanto. Sono d’accordo con Allegri, può essere laper lui». ADDIO ALLA ...

