Roma Alps Open | azzurri protagonisti - Sport - Altri Sport - quotidiano net

FederGolf : ?? #ItalianProTour, Roma Alps Open ? 383 metri e par 4: scopriamo la buca 1 del Golf Club Parco De' Medici.… - sheratonparco : RT @FederGolf: ?? #ItalianProTour, Roma Alps Open, Pro-Am Manca poco alla fine del circuito, solo due gare separano i campioni dalle carte… - FederGolf : ?? R1 #ItalianProTour, Roma Alps Open Un primo giro avvincente al Golf Club Parco de’ Medici: quali sorprese ci ris… - ansacalciosport : Roma Alps Open, De Leo e Paltrinieri partono forte. Sono secondi a un colpo dallo spagnolo Esmatges, leader torneo… - muttinis : RT @FederGolf: ?? #ItalianProTour, Roma Alps Open ?? Ascoltiamo l'intervista a Cristiano #Terragni a termine del suo giro. @alpstourgolf… -

De Leo IlOpen, quinto evento dell'Italian Pro Tour 2022, il circuito di gare nazionali e internazionali della FIG, che ha il supporto dell'official advisor Infront, è iniziato all'insegna dello ...Avvio da protagonista per Gregorio De Leo alOpen. Al Golf Club Parco de' Medici (par 72), nella Città Eterna, il piemontese con una prova bogey free chiusa in 64 ( - 8) colpi, con otto birdie, è secondo al fianco di un altro azzurro, ...De Leo e l'amateur Paltrinieri sono secondi alle spalle di Comanda Esmatges al termine delle prime 18 buche andate in scena sul percorso del Golf Club Parco de’ Medici ...Italian Pro Tour, Roma Alps Open: De Leo e l’amateur Paltrinieri 2/i. Comanda Esmatges Sul percorso del Golf Club Parco de’ Medici (par 72), nel quinto evento stagionale del circuito di gare nazionali ...