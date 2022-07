Il Sole 24 ORE

in, oggi il Consiglio di Sorveglianza di VW AG ha nominato Oliver Blume , già numero uno di Porsche, nuovo P residente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo . Assumerà ...VW: "E se mancheranno batterie" Nissan, Ariya di. "Dal 2028 giù i costi delle batterie"... Forse l'azienda più discussa è stata QuantumScape , con il sostegno di, che afferma che ... Auto elettriche, nasce la gigafactory Volkswagen di Salzgitter. Investimenti per 20 miliardi e ... Rivoluzione in Volkswagen Diess lascia, al suo posto Blume da Porsche. Contrasti con le rappresentanti dei lavoratori, transizione elettriche e altro ...Dalla K70 alle batterie con cella unificata. Le attività globali inerenti alle batterie del Gruppo Volkswagen sono ora affidate alla neonata società PowerCo ...