Rivoluzione in casa Genoa: cerotti per misurare il glucosio, tamponi per il cortisolo e uno psicologo (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Secolo XIX racconta la Rivoluzione operata dal Genoa nel suo settore sanitario con l’arrivo nello staff del nuovo medico, Alessandro Corsini, che viene da 7 anni trascorsi all’Inter. “Ogni mattina tutti i calciatori si sottopongono a un tampone salivare per rilevare la quantità di cortisolo. L’ormone consente di valutare lo stato di stress e di fatica in relazione ai carichi di lavoro”. Il cortisolo non è l’unico dato raccolto in tempo reale in ritiro. “Durante gli allenamenti, i calciatori indossano uno speciale cerotto che monitora elettroliti e glucosio. In questo modo i nutrizionisti sono in grado di stabilire quantità e tipologia di integratori da dare agli atleti”. Grazie a queste rilevazioni, la nutrizionista Laura Mancin, ricercatrice del Barcellona e il suo collaboratore Nicolò Cassone, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Secolo XIX racconta laoperata dalnel suo settore sanitario con l’arrivo nello staff del nuovo medico, Alessandro Corsini, che viene da 7 anni trascorsi all’Inter. “Ogni mattina tutti i calciatori si sottopongono a un tampone salivare per rilevare la quantità di. L’ormone consente di valutare lo stato di stress e di fatica in relazione ai carichi di lavoro”. Ilnon è l’unico dato raccolto in tempo reale in ritiro. “Durante gli allenamenti, i calciatori indossano uno speciale cerotto che monitora elettroliti e. In questo modo i nutrizionisti sono in grado di stabilire quantità e tipologia di integratori da dare agli atleti”. Grazie a queste rilevazioni, la nutrizionista Laura Mancin, ricercatrice del Barcellona e il suo collaboratore Nicolò Cassone, ...

