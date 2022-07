Rientri anticipati per la campagna elettorale | Rai 3 richiama subito Lucia Annunziata | la striscia di Damilano parte ad agosto

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 22 luglio 2022) Mezz'Ora in Più (Foto US Rai) La caduta del Governo Draghi e le conseguenti elezioni anticipate (si voterà il 25 settembre 2022) comportano un’estate in piena. La tv, terreno sul quale si giocano proposte e propagande, non può certo restare in ferie ed ecco che inizia un primo “controesodo” con idi alcuni dei protagonisti che erano invece attesi a settembre. Per il momento è Rai 3 a registrare le prime manovre, a cominciare da, che già da domenica 24 luglio sarà in onda alle 14.30 con Mezz’Ora in Più, l’approfondimento giornalistico del dì di festa della rete, cui seguirà Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà, dove il racconto politico ed economico si concentra sui risvolti internazionali. Salta, dunque, l’impegno in Ucraina della conduttrice, che il ...