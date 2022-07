(Di venerdì 22 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ildel buon senso è quello che serve all'Italia contro chi vorrebbe uscire dall'euro o contro chi banalmente ha mandato a casa l'italiano più stimato di tutti”. Così al Tg1 il fondatore di Italia Viva Matteo. “Rispetto ai grandi problemi che ci sono – ha aggiunto– c'è una parte del Paese che dice mettiamo al centro quelli che sanno fare le cose, e io penso che nel centro ci siano tante persone che possono essere persone di buon senso. O lo si fa adesso o non lo si fa più”, superando, afferma“iincrociati”. “Se Draghi è andato a casa l'Italia è più debole, e la responsabilità è di Conte e dei Cinque stelle da un lato e di Salvini e di Berlusconi dall'altra – ha aggiunto – Chi oggi vuole mantenere l'idea di un'Europa forte e di un'Italia credibile in ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Renzi “Superare veti e costruire polo del buonsenso” - - cagliarilivemag : - ZerounoTv : Renzi “Superare veti e costruire polo del buonsenso” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Renzi “Superare veti e costruire polo del buonsenso” - - ledicoladelsud : Renzi “Superare veti e costruire polo del buonsenso” -

Il Tempo

... sarebbe un ' polo progressista' che tenga dentro tutti, da Calenda a Toti, daa Di Maio: '... Allearsi con qualche lista minore , in grado dil'uno per cento ma di non arrivare alla ...... finale 1° - 2° posto (20) ROSTER E STAFF NUMERO NOME RUOLO DATA DI NASCITA 2 Alessandro1 - ... E soprattutto da come riusciremo ale difficoltà che ci proporranno i nostri avversari". ... Renzi “Superare veti e costruire polo del buonsenso” ROMA (ITALPRESS) – “Il polo del buon senso è quello che serve all’Italia contro chi vorrebbe uscire dall’euro o contro chi ...Milano, 22 lug. (LaPresse) - "O lo fai adesso o non lo fai più: superare i veti incrociati è fondamentale". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo ...