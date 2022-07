Renzi “Superare veti e costruire polo del buonsenso”

(Di venerdì 22 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ildel buon senso è quello che serve all’Italia contro chi vorrebbe uscire dall’euro o contro chi banalmente ha mandato a casa l’italiano più stimato di tutti”. Così al Tg1 il fondatore di Italia Viva Matteo. “Rispetto ai grandi problemi che ci sono – ha aggiunto– c’è una parte del Paese che dice mettiamo al centro quelli che sanno fare le cose, e io penso che nel centro ci siano tante persone che possono essere persone di buon senso. O lo si fa adesso o non lo si fa più”, superando, afferma“iincrociati”. “Se Draghi è andato a casa l’Italia è più debole, e la responsabilità è di Conte e dei Cinque stelle da un lato e di Salvini e di Berlusconi dall’altra – ha aggiunto – Chi oggi vuole mantenere l’idea di un’Europa forte e di un’Italia credibile in ...

20.47i veti incrociati "O lo fai adesso o non lo fai più:i veti incrociati è fondamentale". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo, al Tg1 rispondendo a una domanda su ..."Rispetto ai grandi problemi che ci sono - ha aggiunto- c'è una parte del Paese che dice mettiamo al centro quelli che sanno fare le cose, e io penso che nel centro ci siano tante persone che ...