REGINE D’ORO! Il Dream Team rompe il sortilegio | campionesse del mondo nel fioretto femminile!

(Di venerdì 22 luglio 2022) E venne il giorno dell’agognato oro! Il successo agli Europei ci aveva lasciato intuire che ildifemminile fosse pronto per riprendersi l’egemonia che aveva smarrito nel passato recente, oggi ne abbiamo avuto la conferma: Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo si laureanodelai Mondiali di scherma ad Il Cairo (Egitto), surclassando nell’atto conclusivo gli Stati Uniti d’America per 45-27. Un trionfo che sa di liberazione, perché il Bel Paese era reduce da ben sette finali perse di fila tra Mondiali 2019, Olimpiadi 2020 e la rassegna iridata in corso. La Nazionale femminile ditorna sul gradino più alto del podio 5 anni dopo l’edizione di Lipsia. Si tratta addirittura della diciassettesima affermazione della ...