realme Days | fino al 31 Luglio prodotti in offerta

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 22 luglio 2022)al 31smartphone eAIoT inper il “” sul sito die su Amazon. Dal 21 al 31offerte incredibili con scontia 170 euro(qui per maggiori informazioni sull’azienda) è un brand tecnologico specializzato nella fornitura diinnovativi per un’esperienza superiore dedicata agli utenti di tutto il Mondo. Fondata nel 2018,è il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa nel 2021, il brand di smartphone più veloce nella storia a raggiungere le 100 milioni di spedizioni. Nel Q1 del 2022,ha confermato la Top 4 in Europa; Top 3 in Polonia, Top 5 in Francia, Germania, Italia, Spagna ...