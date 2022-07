Rapporto medico-paziente: "Senza empatia non c'è cura" (Di venerdì 22 luglio 2022) Paolo Magni, endocrinologo e professore di Patologia Generale: "Il paziente va compreso e ascoltato altrimenti gli algoritmi risultano inutili" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 luglio 2022) Paolo Magni, endocrinologo e professore di Patologia Generale: "Ilva compreso e ascoltato altrimenti gli algoritmi risultano inutili"

carseri : @stefycascu @SCGPisa no: ci vorranno molti lustri per ricostruire la fiducia nel rapporto medico-paziente, e bisogn… - Maicol94816189 : @Frag0laHonami Speriamo ?? ora e ricoverata in ospedale a Chivasso. Per i medici seeve sempre un gran culo.. Ma man… - peggiodiniente : 3. Mente Callie ha salvato il paziente e si infuria con quei due, dicendo che sbagliano approccio, riconfermandosi… - g_lupica : Quanto deve durare un rapporto s€ssu@le?!!? #medico #ginecologia #sessualità #informazioni - CoronaLupo : Dopo aver obbligato #infermieri #Oss #dottore #Medicoanestesista,generico,specialista..#Medicina, al suicidio assis… -