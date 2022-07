(Di venerdì 22 luglio 2022) Anche quest’anno l’(Organizzazione internazionale protezione animali), sezione di, scende in strada per la prevenzione dei randagi in strada. Nell’ambito del progetto /ProteggiAMOli/, come lo scorso anno, idell’associazione stanno provvedendo alla coperturaa dei cani senza casa grazie alle donazioni di privati cittadini e dei negozi di articoli per animali. “Siamo più che soddisfatti anche di questa seconda edizione perché siamo nuovamente riusciti a svolgere un ottimo lavoro per i nostri amici a quattro zampe“, spiega Baldo Ferlito, vicedelegato dell’trapanese. “I nostrihanno applicato già più di 50 fialette a tutti i piccoli reimmessi sul territorio di, svolgendo anche un censimento dei vari ...

italiaserait : Randagismo – A Trapani volontari Oipa nelle strade per applicare gli antiparassitari. Il plauso del sindaco -

IMGpress

"Ringraziamo il sindaco di, Giacomo Tranchida, e l'assessore alAndrea Vassallo che, in meno di 48 ore, hanno autorizzato la seconda edizione del progetto", continua Baldo Ferlito. ...... manutenzione strade, manutenzione rete idrica e fognaria, verde pubblico e decoro urbano, ambiente e valorizzazione di monte Inici ma anche di protezione civile e. Sono di competenza del ... VOLONTARI IN STRADA PER APPLICARE ANTIPARASSITARI AI RANDAGI. A TRAPANI TORNA L’INIZIATIVA DELL’OIPA “PROTEGGIAMOLI” Anche quest’anno l’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali), sezione di Trapani, scende in strada per la prevenzione dei randagi in strada. Nell’ambito del progetto /ProteggiAMOli/, com ...Anche quest'anno l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Trapani scende in strada per la prevenzione dei randagi in ...