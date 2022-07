Raimondo Todaro rivela: “Cos’ha fatto Maria De Filippi durante la crisi con Francesca Tocca” (Di venerdì 22 luglio 2022) Intervistato da Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro ha risposto anche a delle domande sulla sua vita privata e sul suo matrimonio con la ballerina professionista di Amici Francesca Tocca, dalla quale è stato separato due anni prima del ritorno di fiamma. Per la prima volta, il maestro di ballo di Amici 21 ha rivelato che Maria De Filippi è stata una delle poche persone a chiamarlo quando ha saputo della rottura con Francesca. Lo ha anche incontrato, ha svelato il ballerino, per chiacchierare con lui come se fosse una sorta di “puntata di C’è Posta per Te”. Un comportamento, quello della De Filippi, che è stato molto apprezzato da Raimondo e anche da Francesca Tocca. Quest’ultima in ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 22 luglio 2022) Intervistato da Lorella Cuccarini,ha risposto anche a delle domande sulla sua vita privata e sul suo matrimonio con la ballerina professionista di Amici, dalla quale è stato separato due anni prima del ritorno di fiamma. Per la prima volta, il maestro di ballo di Amici 21 hato cheDeè stata una delle poche persone a chiamarlo quando ha saputo della rottura con. Lo ha anche incontrato, ha svelato il ballerino, per chiacchierare con lui come se fosse una sorta di “puntata di C’è Posta per Te”. Un comportamento, quello della De, che è stato molto apprezzato dae anche da. Quest’ultima in ...

zazoomblog : La frecciata di Raimondo Todaro: Ecco la differenza tra Milly Carlucci e Maria De Filippi - #frecciata #Raimondo… - Rita63824771 : RT @luigi_tvb: Ieri una mia amica era a Gardaland e chi ha incontrato?? Raimondo Todaro, Francesca Tocca e sua figlia Stavo sclerando per l… - zazoomblog : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono ancora in contatto? La verità - #Elisa #Isoardi #Raimondo #Todaro - IsaeChia : Elisa Isoardi torna a parlare del presunto flirt con Raimondo Todaro a #Ballandoconlestelle e svela se lo sente anc… - infoitcultura : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono ancora in contatto? La verità -