Quel fattore "cuore" fatale per il premier. Troppo poco politico, s'è inimicato l'Aula (Di venerdì 22 luglio 2022) Efficace la sua battuta sui banchieri ma non basta: al Senato è stato ruvido e tracotante. Andreotti docet: uno statista dev’essere capace di ingoiare rospi Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 luglio 2022) Efficace la sua battuta sui banchieri ma non basta: al Senato è stato ruvido e tracotante. Andreotti docet: uno statista dev’essere capace di ingoiare rospi

lalienospacejay : @operationkam Betta, col tuo ragionamento da ignorante stai annullando la lotta contro il porno e contro la prostit… - ProprioCiaone : RT @Sonia08357956: ???? Noi e loro un pò come il filo rosso. ???? Siamo legati e forse anche il fattore Italia era già tutto scritto da quel de… - Sonia08357956 : ???? Noi e loro un pò come il filo rosso. ???? Siamo legati e forse anche il fattore Italia era già tutto scritto da qu… - ale_manicone : @DeShindig Secondo me no. Il fattore tempo è troppo determinante. Però c'è una alternativa: il discorso al senato d… - koosof : @wjntaerbear tesoro mi dispiace, mi sono ritrovata abbastanza in quello che hai scritto, ho problemi di stomaco anc… -