(Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Grave incidente in montagna in mattinata in, provincia del Verbano Cusio Ossola, nel comune diSchieranco.scalatoridurante una escursione. Sul postointervenuti gli uomini del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola con la stazione di Villadossola e i militari del Sagf. Da Torino e da Borgosesiaarrivate anche due eliambulanze del 118. Secondo le prime informazioni due deglihanno riportato ferite, classificate in codice rosso.stati trasportati uno al Cto di Torino e l'altro all'ospedale di Novara. Ferite da codice verde per gli altri due ...

sulsitodisimone : Quattro alpinisti sono precipitati in Valle Antrona, due sono gravi - telodogratis : Quattro alpinisti sono precipitati in Valle Antrona, due sono gravi - mtommasoli : RT @montagne360: ??Oggi ricorre l’anniversario della prima ascensione del #Cervino. A raggiungere la vetta il #14luglio 1865 fu il gruppo co… - montagne360 : ??Oggi ricorre l’anniversario della prima ascensione del #Cervino. A raggiungere la vetta il #14luglio 1865 fu il gr… - PicoPaperopoli : volta la vetta del Cervino; lo stesso giorno, durante la discesa, quattro dei sette alpinisti muoiono precipitando… -

Yahoo Notizie

scalatori sono precipitati durante una escursione . Sul posto sono intervenuti gli uomini ... Secondo le prime informazioni due deglihanno riportato ferite gravi , classificate in ......saranno protagonisti dei nove appuntamenti in programma fino al 23 agosto neipaesi dei ... La storia vera degliJoe Simpson e Simon Yates' con Jacopo Maria Bicocchi e Mattia Fabris e ... Quattro alpinisti sono precipitati in Valle Antrona, due sono gravi Grave incidente in montagna in mattinata nella provincia del Verbano Cusio Ossola, nel comune di Antrona Schieranco ...L’allarme del Cai per le strutture di alta quota. Sul Monte Bianco il forfait dello storico Gonella. Per le temperature anomale scompaiono 30 centimetri di ghiaccio al giorno Ha tenuto duro, ha resist ...