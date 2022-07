Quali sono gli affari correnti di cui si occuperà il governo Draghi (Di venerdì 22 luglio 2022) È composta da sei punti l’agenda Draghi, o meglio l’agenda del governo dimissionario guidato (ancora) da Mario Draghi, che si dovrà occupare degli “affari correnti”, come sottolineato nella serata di ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fino alle nuove elezioni e alla nascita di un nuovo esecutivo. Di cosa si comporranno questi “affari correnti” lo chiarisce una circolare della presidenza del Consiglio indirizzata ai ministri in cui si richiama “l’attenzione di tutti i componenti del governo sulla necessità di attenersi rigorosamente alle seguenti direttive circa lo svolgimento delle proprie funzioni”. GLI IMPEGNI DEL governo: affari correnti, COVID E PNRR Secondo quanto scritto ... Leggi su formiche (Di venerdì 22 luglio 2022) È composta da sei punti l’agenda, o meglio l’agenda deldimissionario guidato (ancora) da Mario, che si dovrà occupare degli “”, come sottolineato nella serata di ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fino alle nuove elezioni e alla nascita di un nuovo esecutivo. Di cosa si comporranno questi “” lo chiarisce una circolare della presidenza del Consiglio indirizzata ai ministri in cui si richiama “l’attenzione di tutti i componenti delsulla necessità di attenersi rigorosamente alle seguenti direttive circa lo svolgimento delle proprie funzioni”. GLI IMPEGNI DEL, COVID E PNRR Secondo quanto scritto ...

GiovaQuez : 'Sono grata a Berlusconi per le opportunità che mi ha offerto e la fiducia che mi ha testimoniato, ma quanto accadu… - AngeloCiocca : Avete capito quali sono le priorità ?? @robersperanza batta un colpo… #15luglio - AngeloCiocca : Eppure in Europa ci sono 450 miliardi di metri cubi di #gas pronti per essere estratti. Molti dei quali nei nostri… - Napalm51 : RT @987mies: dopo mesi durante i quali sono stato cacciato come un cane rabbioso, sono riuscito finalmente a bere un caffè in un bar assiem… - Giova2358 : @SimoneCosimi Non è una categoria privilegiata. In cambio della deregulation quali ammortizzatori sociali sono prev… -