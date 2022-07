Quali banche centrali hanno agito come la Bce (e quali no) (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Parlamento italiano ha scelto il giorno sbagliato per voltare le spalle a Mario Draghi. In concomitanza col congedo forzato dell’ormai ex premier, la Bce ha comunicato di aver alzato i tassi d’interesse di mezzo punto. Secondo la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, il rialzo da 50 punti base, il primo dal luglio del 2011, tiene conto “delle nuove stime sui rischi d’inflazione”. Ed è consentito “dall’ulteriore supporto assicurato alla trasmissione della politica monetaria dal Tpi”, il nuovo scudo anti-spread. La Bce non è stata l’unica banca centrale ad aver preso un simile provvedimento per cercare di contenere l’inflazione. Negli Stati Uniti, per esempio, la Fed ha alzato i tassi d’interesse di 75 punti base, mentre la Banca nazionale serba ha comunicato di incrementarli di 25 punti. Poi c’è chi, come Turchia e Giappone, ha deciso di non ... Leggi su formiche (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Parlamento italiano ha scelto il giorno sbagliato per voltare le spalle a Mario Draghi. In concomitanza col congedo forzato dell’ormai ex premier, la Bce ha comunicato di aver alzato i tassi d’interesse di mezzo punto. Secondo la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, il rialzo da 50 punti base, il primo dal luglio del 2011, tiene conto “delle nuove stime sui rischi d’inflazione”. Ed è consentito “dall’ulteriore supporto assicurato alla trasmissione della politica monetaria dal Tpi”, il nuovo scudo anti-spread. La Bce non è stata l’unica banca centrale ad aver preso un simile provvedimento per cercare di contenere l’inflazione. Negli Stati Uniti, per esempio, la Fed ha alzato i tassi d’interesse di 75 punti base, mentre la Banca nazionale serba ha comunicato di incrementarli di 25 punti. Poi c’è chi,Turchia e Giappone, ha deciso di non ...

LucchinoL : wallstreetita: I correntisti italiani sono maggiormente soddisfatti di banche poco tradizionali come @FinecoLive e… - wallstreetita : I correntisti italiani sono maggiormente soddisfatti di banche poco tradizionali come @FinecoLive e Banca Popolare… - v_m_a_x_i_m_o : Temo che questi ultimi siano i tipici qualunquisti della serie - è colpa di Draghi/Monti - l'euro ci ha rovinato -… - adriano_savio : Ma l'interesse dell'italia che significa di preciso nel dettaglio? È l'interesse dei suoi cittadini? E su 60 milion… - boborobo88 : RT @AXAIM_IT: A cosa servono i tassi bassi? Cosa accade ai mutui quando vengono rialzati? Una mini-guida per capire cosa sono i tassi d’int… -

'Con la crisi di Governo il Superbonus diventa un rebus', l'allarme di Codici ... tra coloro i quali speravano di poter attingere all'incentivo tanto pubblicizzato e che ora, con ...per risolvere le criticità emerse in questi mesi Il caos sulla cessione dei crediti alle banche, una ... Doppio virus economico ... quelli sui fondi con cui rifinanzia le banche e sui depositi che riceve dalle banche, di 50 punti ... quando lo riterrà opportuno , seguendo alcuni criteri dei quali ha spiegato ieri le principali ... Wall Street Italia Bce, quali conseguenze del rialzo tassi su mutui e debito pubblico italiano L'aumento del costo del denaro di 50 punti base da parte della Bce avrà conseguenze per cittadini e imprese, a partire dai costi del mutuo ... Rialzo tassi Bce e banche: quale impatto La Bce si è mossa oltre la maggioranza delle stime e ha aumentato tutti i tassi di 50 punti base: cosa significa per le banche europee Alcune valutazioni sugli effetti per gli istituti finanziari. ... tra coloro isperavano di poter attingere all'incentivo tanto pubblicizzato e che ora, con ...per risolvere le criticità emerse in questi mesi Il caos sulla cessione dei crediti alle, una ...... quelli sui fondi con cui rifinanzia lee sui depositi che riceve dalle, di 50 punti ... quando lo riterrà opportuno , seguendo alcuni criteri deiha spiegato ieri le principali ... Banche, quali sono le preferite dai correntisti italiani L'aumento del costo del denaro di 50 punti base da parte della Bce avrà conseguenze per cittadini e imprese, a partire dai costi del mutuo ...La Bce si è mossa oltre la maggioranza delle stime e ha aumentato tutti i tassi di 50 punti base: cosa significa per le banche europee Alcune valutazioni sugli effetti per gli istituti finanziari.