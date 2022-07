Puteoli Sacra | aperitivi al tramonto tra arte | archeologia e bellezza

(Di venerdì 22 luglio 2022) Un aperitivo alin terrazza a picco sul mare per poi immergersi in un viaggio tra. Questa la proposta estiva del progetto “” al Rione Terra che cambia orari dalla bella stagione venendo incontro alle esigenze dei visitatori. Infatti, venerdì e sabato sarà possibile visitare il sito fino alle ore 22, la domenica entro le 20, gli altri giorni fino alle ore 19 (chiuso il mdì). Una nuova occasione per immergersi in 2500 anni di storia a partire dal tempio-duomo, gioiello storico, architettonico e archeologico dei Campi Flegrei. Dallo spettacolo delle colonne marmoree del tempio di Augusto al soffitto moderno che riproduce il cielo e le costellazioni dell’approdo di San Paolo a Pozzuoli. Nelle fondamenta le mura di ...

