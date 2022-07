Protesta degli ambientalisti agli Uffizi: si incollano al vetro che protegge La Primavera. “Pianeta va curato e difeso come il patrimonio artistico” (Di venerdì 22 luglio 2022) Si sono incollati al vetro che protegge La Primavera di Botticelli, rivendicando la necessità di “curare e proteggere il Pianeta che condividiamo con il resto del mondo” così come “difendiamo il nostro patrimonio artistico”. È l’ultima azione intrapresa questa mattina agli Uffizi dagli attivisti di “Ultima Generazione” che hanno anche esposto uno striscione con scritto “Ultima generazione, No gas No Carbone”. come ha spiegato il museo, il celebre dipinto non ha subito danni proprio per la presenza del vetro speciale installato anni fa a protezione dell’opera, anche se, specificano gli attivisti in una nota, “né la cornice né il vetro che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Si sono incollati alcheLadi Botticelli, rivendicando la necessità di “curare ere ilche condividiamo con il resto del mondo” così“difendiamo il nostro”. È l’ultima azione intrapresa questa mattinaattivisti di “Ultima Generazione” che hanno anche esposto uno striscione con scritto “Ultima generazione, No gas No Carbone”.ha spiegato il museo, il celebre dipinto non ha subito danni proprio per la presenza delspeciale installato anni fa a protezione dell’opera, anche se, specificano gli attivisti in una nota, “né la cornice né ilche ...

gianluca_ottawa : @Giorgiaparente5 L’ex ministro degli interni DC. In un'intervista del 2008, Cossiga rivendicò di aver fatto fronte… - RosannaMarani : Napoli, la protesta degli allevatori di bufale davanti alla Regione: decine di litri di latte versati in strada - Nurse24it : #Napoli | #Concorso #infermieri AOU #Vanvitelli: monta la protesta degli idonei: - Veraelena5 : La protesta degli agricoltori a Napoli - saramaffio : RT @LetiziaFirenze: 'No gas, no carbone': protesta pacifica degli ambientalisti agli Uffizi - ToscanaInDiretta -