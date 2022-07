Protesta ambientalisti agli Uffizi: si incollano al vetro de La Primavera di Botticelli (Di venerdì 22 luglio 2022) La Protesta degli ambientalisti agli Uffizi (Foto Ultima Generazione) Si sono incollati al vetro che protegge La Primavera di Botticelli . E hanno esposto uno striscione riportante la scritta "Ultima ... Leggi su lanazione (Di venerdì 22 luglio 2022) Ladegli(Foto Ultima Generazione) Si sono incollati alche protegge Ladi. E hanno esposto uno striscione riportante la scritta "Ultima ...

enpaonlus : Ambientalisti contro il Jova Beach Party a Vasto: “Spiagge e torrenti non sono discoteche” - La Stampa - Cresce la… - saramaffio : RT @LetiziaFirenze: 'No gas, no carbone': protesta pacifica degli ambientalisti agli Uffizi - ToscanaInDiretta - FilippoLicari4 : RT @ArteMagazine: Uffizi, protesta di giovani ambientalisti nella Sala Botticelli - milano_xr : RT @ArteMagazine: Uffizi, protesta di giovani ambientalisti nella Sala Botticelli - HankHC91 : RT @ArteMagazine: Uffizi, protesta di giovani ambientalisti nella Sala Botticelli -