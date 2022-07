(Di venerdì 22 luglio 2022) Und'è scoppiato nel primospacentralissima via Gabba, astruttura 5 stelle lusso sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco che ...

AnsaLombardia : Principio d'incendio nella spa dell' hotel Bulgari a Milano. Domato dai vigili del fuoco e dal sistema dell'hotel |… - Dimsuonosoft : Principio d'incendio questa mattina nella spa dell'hotel #Bulgari di via Gabba 7, nel pieno centro di #Milano. Lo f… - Agenzia_Italia : C'è stato un principio di incendio nella spa dell'hotel #Bulgari a Milano @vigilidelfuoco - discoradioIT : Principio d'incendio questa mattina nella spa dell'hotel #Bulgari di via Gabba 7, nel pieno centro di #Milano. Lo f… - PendolariRMNord : RT @battaglia_persa: @rosati_fabio @eugenio_patane @TplRoma @TreninoBlu @PendolariRMNord @romalidoinfo @Piamola_A_Ride @MercurioPsi @ATtACc… -

L'Informatore Vigevanese

Und'è scoppiato nel primo nella spa dell'hotel Bulgari nella centralissima via Gabba, a Milano. Nella struttura 5 stelle lusso sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco che ...Sul posto sono arrivate sei squadre dei Vigili del Fuoco che hanno evacuato tutte le persone all'interno e domato subito ild', anche grazie all'attivazione del sistema sprinter ... Principio di incendio ad una cabina elettrica, intervento dei vigili del fuoco Un principio d'incendio è scoppiato nel primo nella spa dell'hotel Bulgari nella centralissima via Gabba, a Milano. (ANSA) ...Un incendio è divampato nella spa del Bulgari Hotel in centro a Milano. Sul posto sono arrivate sei squadre dei Vigili del fuoco che hanno evacuato tutte le persone all'interno e domato subito il prin ...