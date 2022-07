“Primo passo completato” | Haller operato per il tumore ai testicoli | FOTO

(Di venerdì 22 luglio 2022) Un fulmine a ciel sereno. La vita dell’attaccante Sébastienè stata sconvolta da una notizia che non riguarda l’aspetto sportivo: all’attaccante è stato diagnosticato unai. Il francese naturalizzato ivoriano è stato costretto a fermarsi, alla vigilia dell’inizio della stagione e nella fase importante della preparazione. Il calciatore, arrivato al Borussia Dortmund per sostituire Haaland, ha postato unasorridente dal letto dell’ospedale. “Ciao a tutti, volevo farvi sapere che ilpassaggio è stato! Vorrei ringraziare il Borussia Dortmund e il team medico che sono stati eccezionali con me. Un grazie di cuore anche a tutto il personale infermieristico dell’ospedale per il supporto e per la benevolenza“. Nei prossimi giorni la situazione sarà ...

