Presidi: "Disappunto per le urne in autunno, ci sarà stop a scuole" (Di venerdì 22 luglio 2022) "C'è Disappunto, non preoccupazione, per le urne in autunno: un certo numero di scuole fermeranno infatti le lezioni appena avviate e questo è un problema che solleviamo da non so quanti anni. Quindi chiediamo al ministero dell'Interno di individuare" per le elezioni politiche "seggi non scolastici". (CRISI DI GOVERNO, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - L'EDITORIALE: DRAGHI BRUCIATO DUE VOLTE, CHI NE RISPONDERÀ?) E' quanto dice Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale Presidi. "Basta seggi nelle scuole - sottolinea all'Ansa - che fanno perdere giorni di lezione dell'anno scolastico appena iniziato, lezioni che poi non verranno recuperate". Leggi su tg24.sky (Di venerdì 22 luglio 2022) "C'è, non preoccupazione, per lein: un certo numero difermeranno infatti le lezioni appena avviate e questo è un problema che solleviamo da non so quanti anni. Quindi chiediamo al ministero dell'Interno di individuare" per le elezioni politiche "seggi non scolastici". (CRISI DI GOVERNO, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - L'EDITORIALE: DRAGHI BRUCIATO DUE VOLTE, CHI NE RISPONDERÀ?) E' quanto dice Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale. "Basta seggi nelle- sottolinea all'Ansa - che fanno perdere giorni di lezione dell'anno scolastico appena iniziato, lezioni che poi non verranno recuperate".

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'C'è disappunto non preoccupazione per le urne in autunno. Chiediamo al Ministero dell'Interno di individuare' per le ele… - salernonotizie : Presidi: “Disappunto per le urne in autunno, ci sarà stop a scuole” - lacittanews : Di redazione “C’è disappunto, non preoccupazione, per le urne in autunno: un certo numero di scuole… - MilaSpicola : RT @SkyTG24: Presidi: 'Disappunto per le urne in autunno, ci sarà stop a scuole' - zazoomblog : Presidi: Disappunto per le urne in autunno ci sarà stop a scuole - #Presidi: #Disappunto #autunno #scuole -