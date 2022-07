Presentato il Master del Tennis Trophy FIT Kinder Joy of moving (Di venerdì 22 luglio 2022) La manifestazione conclusiva andrà in scena dal 23 al 31 luglio sui campi di tre circoli romani. Rita Grande: "La novità più grande di quest'anno riguarda l’open day di padel genitori-figli". Da sabato sfide live su SuperTennix Leggi su federtennis (Di venerdì 22 luglio 2022) La manifestazione conclusiva andrà in scena dal 23 al 31 luglio sui campi di tre circoli romani. Rita Grande: "La novità più grande di quest'anno riguarda l’open day di padel genitori-figli". Da sabato sfide live su SuperTennix

