Presentati i Campionati italiani di 2ª categoria maschili

(Di venerdì 22 luglio 2022) Al TC Cagliari si riapre la caccia allo Scudetto nella massima competizione nazionale in programma fino al 31 luglio. Il presidente FIT Angelo Binaghi: "Stiamo lavorando per ospitare a Cagliari un torneo simile all'ATP 250 con alcuni dei giocatori più forti al mondo". SuperTenniX trasmetterà in diretta i match del Campo Centrale