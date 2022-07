Prato, controlli della Municipale: piovono sanzioni - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 22 luglio 2022) Pattuglia della Polizia Municipale di Prato (immagine di repertorio) Per approfondire : Articolo : Lo skater si fa avanti: "Sono stato io a travolgere quell'uomo" Articolo : Tra parcheggiatori abusivi ... Leggi su lanazione (Di venerdì 22 luglio 2022) PattugliaPoliziadi(immagine di repertorio) Per approfondire : Articolo : Lo skater si fa avanti: "Sono stato io a travolgere quell'uomo" Articolo : Tra parcheggiatori abusivi ...

DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Sicurezza stradale, controlli a tappeto dal centro alla periferia: raffica di multe' - prato_mauro : RT @Manucasy: @87miste @itsmc17 Sempre più convinta che vadano fatti test psicologici ai genitori prima di fargli avere figli. Se lo adotti… - LetiziaFirenze : A Prato controlli a tappeto contro la guida sotto gli effetti dell'alcol - ToscanaInDiretta - Franoemi09 : RT @INL_gov: #Caporalato e #lavoronero in Toscana, aumentano i controlli, impegnati gli ispettori del lavoro di Prato e Firenze con ASL, IN… - Turi_000 : @meprohibeat @LucaLindholm @cornobianco @gianluca_prato Come detto prima .. bastava anche solo far passare l'idea c… -