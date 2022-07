Pozzuoli | nuovo parcheggio a sosta libera

(Di venerdì 22 luglio 2022) Ricevo e pubblico una nota del Comune di: “Il sindaco di, Luigi Manzoni, ha disposto l’apertura di unad Arco Felice. Gli stalli sono stati realizzati nelle aree scoperte di pertinenza dell’Istituto Comprensivo “4 Pergolesi”, in via Raimondo Annecchino e saranno fruibili per tutti gli automobilisti a partire da Il Blog di Giò.

menadelgiudice1 : Ospedale di Pozzuoli, inaugurato il nuovo edificio per la centrale del 118 - Sud Notizie! Ma nello stesso OSPEDALE… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket, Alessio Izzo è un nuovo giocatore della Virtus Pozzuoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Alessio Izzo è un nuovo giocatore della Virtus Pozzuoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Alessio Izzo è un nuovo giocatore della Virtus Pozzuoli - apetrazzuolo : Basket, Alessio Izzo è un nuovo giocatore della Virtus Pozzuoli -

... per poi tornare nel 2016/17 in Puglia con la maglia dei Lions Bisceglie dove incontra diil ...vittoria i rossoblu giocheranno il 2° turno giorno 14 contro la vincente di Sant'Antimo -. ...... a, per il quinto dei quindici appuntamenti previsti. A comunicarlo è Luigi Aprea, giovane ... Sorbillo, Aperol Spritz e il camper live di Radio Puntocon Bruno Gaipa' - ha dichiarato ...A ovest di Napoli, tra Pozzuoli e Cuma, un territorio dove archeologia, bellezze naturali e piaceri del gusto sono in grado di conquistare ogni visitatore: ...Alessio Izzo è un nuovo giocatore della Virtus Basket Pozzuoli. Classe 2001 può giocare nel ruolo di guardia e di play. E’ un tiratore naturale che può segnare da qualsiasi distanza e con grande conti ...