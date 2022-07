Povertà e desertificazione | ecco le paure degli italiani

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 luglio 2022) Ora che il dato è tratto, Mario Draghi ha rassegnato le dimissioni da premier nelle mani del Presidente della Repubblica e in autunno si andrà a votare per il nuovo Parlamento, appare particolarmente interessante osservare i risultati di un sondaggio realizzato da Swg e diffuso all’inizio di luglio sulle preoccupazioni di lungo periodo.A riproporlo tempestivamente, quando la rovinosa caduta del governo non era ancora all’orizzonte, è il capo economista di Cassa Depositi e Prestiti Andrea Montanino in uno dei suoi più efficaci prodotti mediatici: un audio di 100 secondi ai quali ogni giorno affida una sua riflessione su un dato utile a conoscere meglio l’economia, la politica, la società.Agli intervistati è stato chiesto di esprimere quattro indicazioni sui rischi percepiti da qui a trent’anni. Una visione di come non vorremmo si ...