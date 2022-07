Pordenone | 79enne azzannata dal cane di famiglia | operata d’urgenza | 60 giorni di prognosi

(Di venerdì 22 luglio 2022) Una donna di 79 anni è stata morsa al collo daldi. L’anziana è originaria di Montereale Valcellina () ed è statada uno Staffordshire Bull Terrier di circa un anno. A quanto emerso le sue condizioni, inizialmente molto gravi, stanno migliorando. L’aggressione si è verificata intorno alle 7 di ieri, 22 luglio, all’interno di un’abitazione. Il marito è subito intervenuto in soccorso all’anziana ed è riuscito ad allontanarle l’animale per poi chiamare il numero di emergenza 118. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che, su disposizione della procura di, hanno sequestrato l’animale. Al momento il cucciolo si trova nel canile comunale, mentre gli agenti stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda e il motivo per cui il ...

...è stata stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Angeli diin ... Secondo una prima ricostruzione, in attesa di avere la versione della, Thor, così si chiama il ...Dalle indiscrezioni il peggio è stato evitato grazie all'intervento del marito della, che ... il cane è stato sequestrato su richiesta della Procura di. Le condizioni della donna: come ...Anziana trasferita d'urgenza in ospedale dopo essere stata azzannata dal cane di famiglia in provincia di Pordenone: l'animale è stato sequestrato ...Una 79enne del posto è stata aggredita al collo da un cane di famiglia all'interno di un edificio. La donna è stata traferita d'urgenza in condizioni gravi presso la struttura ospedaliera della città ...