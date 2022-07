Politiche 2022: si terranno il 25 settembre. Le tappe di avvicinamento (Di venerdì 22 luglio 2022) Politiche 2022: al culmine di una crisi politica, falliti i tentativi di ricomporre le fratture interne alla maggioranza, il Presidente del Consiglio Draghi ha presentato le proprie dimissioni al Capo dello Stato. Mattarella ha quindi deciso di sciogliere le Camere: prima tappa dell’iter che porterà a nuove elezioni il prossimo 25 settembre. Politiche 2022: Dimissioni di Draghi e scioglimento delle Camere Politiche 2022: la caduta del Governo Draghi è avvenuta nel giro di pochi giorni e senza schermaglie particolarmente evidenti. L’esecutivo di unità nazionale guidato dall’ex Presidente Bce, d’altra parte, si reggeva su una maggioranza molto ampia e variegata: l’equilibrio nel corso dei mesi è diventato sempre più precario, soprattutto, considerando che ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 22 luglio 2022): al culmine di una crisi politica, falliti i tentativi di ricomporre le fratture interne alla maggioranza, il Presidente del Consiglio Draghi ha presentato le proprie dimissioni al Capo dello Stato. Mattarella ha quindi deciso di sciogliere le Camere: prima tappa dell’iter che porterà a nuove elezioni il prossimo 25: Dimissioni di Draghi e scioglimento delle Camere: la caduta del Governo Draghi è avvenuta nel giro di pochi giorni e senza schermaglie particolarmente evidenti. L’esecutivo di unità nazionale guidato dall’ex Presidente Bce, d’altra parte, si reggeva su una maggioranza molto ampia e variegata: l’equilibrio nel corso dei mesi è diventato sempre più precario, soprattutto, considerando che ...

