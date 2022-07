Poliomielite | registrato il primo caso dopo più di nove anni negli Stati Uniti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 luglio 2022) È statoildipiù di. La comunicazione da parte del dipartimento di Salute Pubblica di New York risale a giovedì 21 luglio e, a quanto riportato, la persona che ha contratto il virus è un adulto non vaccinato, residente a Rockland County, un’area a nord della città di New York. Al momento le autorità sanitarie stanno indagando per individuare altri casi eventuali ed evitare una epidemia. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), la persona individuata a Rockland County avrebbe contratto il virus all’estero. Si tratta di un giovane uomo, scrive il Washington Post, che ha viaggiato in Polonia e Ungheria. La ...