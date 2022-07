infoitsalute : Poliomelite, primo caso a New York dopo nove anni. «Il ceppo viene da fuori gli Stati Uniti» - SaluteLab : ?? Torna la poliomelite negli #USA ????, primo caso dopo quasi 10 anni. I sintomi ?? -

Registrato a New York il primo caso di poliomielite dopo nove anni. L'annuncio è stato dato ieri dalle autorità sanitarie locali. Il paziente malato è stato segnalato nella contea di Rockland, nel sud-est dello Stato di New York. L'infezione è stata rilevata per la prima volta in forma epidemica nell'Europa di inizio XIX secolo e poco dopo negli Stati Uniti. Ieri il Dipartimento di Salute pubblica degli Usa ha ufficializzato il caso.