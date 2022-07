Pogacar e Vingegaard | come Coppi e Bartali | ci ricordano il senso del ciclismo

(Di venerdì 22 luglio 2022) “Non mollare, bicicletta!”, scriveva Dino Buzzati in un antico reportage dal Giro d’Italia per il Corriere: era il 1949 e stava sorgendo la rivalità fra, quella che di lì a poco avrebbe portato alla celeberrima e icastica scena del passaggio di borraccia. La bicicletta non ha mollato, quindioggi si chiamano: lo hanno detto tutti e tanto più dopo la scena di ieri, conche cade sulla discesa del Col de Spandelles ein maglia gialla che aspetta il rivale per farsi attaccare (in teoria) e per attaccarlo (in pratica) ad armi pari dopo aver percorso un metro o due mano nella mano. Tutti dicono che è il Tour più bello degli anni recenti ed è vero; ma le corse a tappe, scriveva Buzzati ...

Eurosport_IT : Pogacar scivolta e finisce a terra, Vingegaard decide di aspettarlo. Che bel gesto di fair play da parte della magl… - Eurosport_IT : Una foto da incorniciare ??? #TDF2022 | #EurosportCICLISMO | #Pogacar | #Vingegaard - Eurosport_IT : 'Un gesto che vale più di qualsiasi vittoria, il più bel gesto del Tour' Pogacar cade, Vingegaard lo aspetta e un… - Febo67 : RT @Eurosport_IT: Pogacar scivolta e finisce a terra, Vingegaard decide di aspettarlo. Che bel gesto di fair play da parte della maglia gia… - CarloFelice : Oggi i giornali si distinguono fra quelli che pubblicano questa foto di Vingegaard e Pogacar con il credit e quelli… -

La bicicletta non ha mollato, quindi Coppi e Bartali oggi si chiamano: lo hanno detto tutti e tanto più dopo la scena di ieri, conche cade sulla discesa del Col de ...CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022/ Maglia giallasi arrende! Arriviamo infatti da tre giorni in cui le montagne sono state straordinarie protagoniste: ascese e strappi e poi ripide ...Rileggere Buzzati per capire il gesto di sportività al Tour de France: così come nel pellegrinaggio non conta la meta ma l’itinerario, nelle corse a tappe non conta il podio ma il percorso ...Grande campione del ciclismo e marito innamoratissimo: Jonas Vingegaard ha occhi soltanto per la sua Trine ... visto re assoluto e indiscusso in una sfida all’ultima pedalata con Pogacar! Partiamo ...