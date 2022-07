Pippo Baudo, il matrimonio con Katia Ricciarelli: le nozze, il bimbo mai nato, il divorzio e il mantenimento da record (Di venerdì 22 luglio 2022) Pippo Baudo e Katia Ricciarelli sono stati sposati per vent’anni. I due si sono conosciuti all’inizio degli anni Ottanta, unendosi in matrimonio nel 1986. Prima delle nozze con la celebre cantante lirica italiana, Baudo aveva sposato Angela Lippi, da cui ebbe la figlia Tiziana (1970), e prima ancora lo storico presentatore Rai aveva avuto una relazione con Mirella Adinolfi, dalla quale nacque Alessandro (1962), riconosciuto a distanza di più di 30 anni da Baudo perché in quel tempo Mirella era una donna sposata. Il matrimonio con Katia Ricciarelli non ha regalato alla coppia la gioia di un nuovo bambino, ma la storia d’amore con la famosa soprano resterà per sempre nel suo cuore. Il ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 22 luglio 2022)sono stati sposati per vent’anni. I due si sono conosciuti all’inizio degli anni Ottanta, unendosi innel 1986. Prima dellecon la celebre cantante lirica italiana,aveva sposato Angela Lippi, da cui ebbe la figlia Tiziana (1970), e prima ancora lo storico presentatore Rai aveva avuto una relazione con Mirella Adinolfi, dalla quale nacque Alessandro (1962), riconosciuto a distanza di più di 30 anni daperché in quel tempo Mirella era una donna sposata. Ilconnon ha regalato alla coppia la gioia di un nuovo bambino, ma la storia d’amore con la famosa soprano resterà per sempre nel suo cuore. Il ...

