Pillole per una Nuova Storia Letteraria 073 di Federico Sanguineti (Di venerdì 22 luglio 2022) Tema. Elsa Morante. Svolgimento. Di Federico Sanguineti Negli anni Settanta del secolo scorso, un uomo di spettacolo non ancora quarantenne, Carlo Cecchi, mette in scena, con filologica fedeltà, un testo di Antonio Petito. Accade in tal modo che, nell’assistere a una rappresentazione di questo capolavoro del teatro napoletano dell’Ottocento, un ventenne torinese, trovandosi a risiedere a Genova, decida di seguire una scuola di recitazione del Teatro Stabile del capoluogo ligure appunto perché fra i docenti è, in quel periodo, il regista di ’A morte dint’ ’o lietto ’e Don Felice, il quale nel frattempo è impegnato nell’allestimento di un altro lavoro: un Molière tradotto da Cesare Garboli. Quando, il 18 aprile 1977, Il borghese gentiluomo è rappresentato al Teatro dell’Archivolto, fra ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 22 luglio 2022) Tema. Elsa Morante. Svolgimento. DiNegli anni Settanta del secolo scorso, un uomo di spettacolo non ancora quarantenne, Carlo Cecchi, mette in scena, con filologica fedeltà, un testo di Antonio Petito. Accade in tal modo che, nell’assistere a una rappresentazione di questo capolavoro del teatro napoletano dell’Ottocento, un ventenne torinese, trovandosi a risiedere a Genova, decida di seguire una scuola di recitazione del Teatro Stabile del capoluogo ligure appunto perché fra i docenti è, in quel periodo, il regista di ’A morte dint’ ’o lietto ’e Don Felice, il quale nel frattempo è impegnato nell’allestimento di un altro lavoro: un Molière tradotto da Cesare Garboli. Quando, il 18 aprile 1977, Il borghese gentiluomo è rappresentato al Teatro dell’Archivolto, fra ...

