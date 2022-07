Piaceva al Napoli: Zagadou può firmare per la big di Serie A (Di venerdì 22 luglio 2022) La partenza dell’ormai ex Kalidou Koulibaly ha costretto il Napoli a correre subito ai ripari per trovare un suo sostituto. Il club azzurro, ancora prima che venisse ufficializzato il passaggio del senegalese al Chelsea, ha iniziato a monitorare diversi nomi. Tra i vari giocatori sondati c’è stato anche quello Dan-Axel Zagadou, difensore classe ’99, attualmente svincolato dal Borussia Dortmund. Il giovane calciatore era uno dei profili maggiormente seguiti dal Napoli. Calciomercato Napoli Dan-Axel Zagadou (Getty images)Calciomercato Napoli: Zagadou sfuma definitivamente? L’arrivo però di Leo Ostigard (dal Brighton) prima e quello imminente di Kim Min-Jae (dal Fenerbahce) ha fatto sì che il Napoli abbia ormai completato il reparto ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 22 luglio 2022) La partenza dell’ormai ex Kalidou Koulibaly ha costretto ila correre subito ai ripari per trovare un suo sostituto. Il club azzurro, ancora prima che venisse ufficializzato il passaggio del senegalese al Chelsea, ha iniziato a monitorare diversi nomi. Tra i vari giocatori sondati c’è stato anche quello Dan-Axel, difensore classe ’99, attualmente svincolato dal Borussia Dortmund. Il giovane calciatore era uno dei profili maggiormente seguiti dal. CalciomercatoDan-Axel(Getty images)Calciomercatosfuma definitivamente? L’arrivo però di Leo Ostigard (dal Brighton) prima e quello imminente di Kim Min-Jae (dal Fenerbahce) ha fatto sì che ilabbia ormai completato il reparto ...

