Perugia, Anna Turati e Grymalska entrano fra le migliori otto (Di venerdì 22 luglio 2022) La 25enne brianzola e la 32enne italo-ucraina hanno staccato il biglietto per i quarti di finale dell'ITF da 25mila dollari di scena sui campi in terra battuta del capoluogo umbro Leggi su federtennis (Di venerdì 22 luglio 2022) La 25enne brianzola e la 32enne italo-ucraina hanno staccato il biglietto per i quarti di finale dell'ITF da 25mila dollari di scena sui campi in terra battuta del capoluogo umbro

TENIPOcom : ITF W25 Perugia - Clay (Second Round) Anna Turati (ITA) def. Martina Colmegna (ITA) 6-4 6-2 - umbriaOn : #Perugia, nel parco di Sant’Anna c'è 'Via dei filosofi & friends' - Comuneperugia : Perugia&Friends: il secondo appuntamento con le feste di quartiere dal 22 al 24 luglio in via dei Filosofi e parco… - EvilRouge : @zeropregi @Giovanni_N0 Niente da quando ha chiuso Mastro Titta le Gose me le devo anna’ a beve a Perugia - Umbria_N_Web : Perugia&Friends: il secondo appuntamento in via dei Filosofi-parco Sant’Anna dal 22 al 24 luglio… -