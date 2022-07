Perché non c’è alternativa al voto per la Meloni (Di venerdì 22 luglio 2022) Paul Paper è un personaggio reale e un amico sincero e leale, da oltre 20 anni ha visto crescere i miei figli ed anche lui ha dato il suo contributo a farli diventare quello che sono ora. Mio figlio non dimenticherà mai quando da bambino guardandolo al lavoro nel pozzo delle acque nere, disgustato dal cattivo odore, gli chiese se almeno volesse dei guanti, ricevendo una risposta fulminante: “ No, tanto è merda, va via” condito dal sorriso che manca raramente sul viso di Paul. Ma su questo ci torneremo, Io e Paul siamo quasi coetanei ma le nostre vite non potrebbero essere più diverse: io borghese e cittadino lui operaio e isolano. Figlio di un operaio manovale, (ritrovatosi con qualche soldo grazie all’esproprio negli anni 60 di qualche decina di ettari per una servitù militare, ettari che oggi avrebbero reso Paul e i suoi discendenti ricchi per generazioni visto lo sviluppo turistico ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 22 luglio 2022) Paul Paper è un personaggio reale e un amico sincero e leale, da oltre 20 anni ha visto crescere i miei figli ed anche lui ha dato il suo contributo a farli diventare quello che sono ora. Mio figlio non dimenticherà mai quando da bambino guardandolo al lavoro nel pozzo delle acque nere, disgustato dal cattivo odore, gli chiese se almeno volesse dei guanti, ricevendo una risposta fulminante: “ No, tanto è merda, va via” condito dal sorriso che manca raramente sul viso di Paul. Ma su questo ci torneremo, Io e Paul siamo quasi coetanei ma le nostre vite non potrebbero essere più diverse: io borghese e cittadino lui operaio e isolano. Figlio di un operaio manovale, (ritrovatosi con qualche soldo grazie all’esproprio negli anni 60 di qualche decina di ettari per una servitù militare, ettari che oggi avrebbero reso Paul e i suoi discendenti ricchi per generazioni visto lo sviluppo turistico ...

