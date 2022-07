Perché nessuno si è accorto della bimba abbandonata in casa da Alessia Pifferi per sei giorni? (Di venerdì 22 luglio 2022) È morta “di stenti e per mancanza del necessario accudimento” – secondo gli investigatori – la piccola Diana, bimba di 18 mesi abbandonata in casa da sola per sei giorni dalla madre, Alessia Pifferi, 36 anni, per andare a trovare il compagno. Il suo corpicino è stato trovato nella culla della casa in cui vive la donna, nel quartiere Ponte Lambro, periferia di Milano: accanto a lei un biberon vuoto, la bimba non indossava neanche il pannolino, sfilato chissà in quale momento. All’uomo con il quale si vedeva, residente a Leffe, in provincia di Bergamo, Pifferi raccontava che la bambina – nata da una precedente relazione – era con la baby sitter, oppure con la nonna. “Eravamo stati insieme anche altri weekend”, ha ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) È morta “di stenti e per mancanza del necessario accudimento” – secondo gli investigatori – la piccola Diana,di 18 mesiinda sola per seidalla madre,, 36 anni, per andare a trovare il compagno. Il suo corpicino è stato trovato nella cullain cui vive la donna, nel quartiere Ponte Lambro, periferia di Milano: accanto a lei un biberon vuoto, lanon indossava neanche il pannolino, sfilato chissà in quale momento. All’uomo con il quale si vedeva, residente a Leffe, in provincia di Bergamo,raccontava che la bambina – nata da una precedente relazione – era con la baby sitter, oppure con la nonna. “Eravamo stati insieme anche altri weekend”, ha ...

