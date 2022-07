Perché molte donne si sentono offese dal termine ‘gravidanza geriatrica’ (Di venerdì 22 luglio 2022) La geriatria è una disciplina medica che si occupa delle malattie che si verificano nell’anziano e dei problemi associati all’invecchiamento. Si definisce gravidanza geriatrica, una gravidanza in cui la madre ha un’età superiore a 35 anni. Gravidanza Gravidanza geriatrica: che cos’è e quali sono i rischi per mamma e bimbo Tutto sulla gravidanza geriatrica: quali sono i rischi, quali gli esami consigliati e le precauzioni per una gravidanza che si instaura oltre i 35 ... Questo tipo di gestazione – sempre più comune con il cambiamento dello stile di vita della donna – richiede una particolare attenzione medica: maggiori possono essere infatti i rischi per la salute della mamma e del bambino (tassi più elevati di aborto spontaneo, malattie genetiche e complicazioni, come ipertensione o diabete gestazionale). ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 22 luglio 2022) La geriatria è una disciplina medica che si occupa delle malattie che si verificano nell’anziano e dei problemi associati all’invecchiamento. Si definisce gravidanza geriatrica, una gravidanza in cui la madre ha un’età superiore a 35 anni. Gravidanza Gravidanza geriatrica: che cos’è e quali sono i rischi per mamma e bimbo Tutto sulla gravidanza geriatrica: quali sono i rischi, quali gli esami consigliati e le precauzioni per una gravidanza che si instaura oltre i 35 ... Questo tipo di gestazione – sempre più comune con il cambiamento dello stile di vita della donna – richiede una particolare attenzione medica: maggiori possono essere infatti i rischi per la salute della mamma e del bambino (tassi più elevati di aborto spontaneo, malattie genetiche e complicazioni, come ipertensione o diabete gestazionale). ...

