Perché le elezioni il 25 settembre “salvano” il vitalizio dei parlamentari

(Di venerdì 22 luglio 2022), croce e delizia del parlamentare. Anche se le regole per percepirlo sono cambiate nella XVII legislatura, con l’introduzione del calcolo contributivo degli assegni, l’argomento è sempre caldo. Specialmente quando ci si avvia verso lo scioglimento delle camere e a nuove. Come in questo casa. Ebbene, per quanto riguarda la XVIII legislatura (ovvero l’attuale) il trattamento pensionistico di onorevoli e senatori è salvo. La regola prevede la maturazione del diritto alla quota per tutti e cinque gli anni di legislatura allo scadere dei 4 anni, sei mesi e un giorno dal suo inizio. E quella data cade giusto giusto il 24, un giorno prima delle. E la Costituzione, all’articolo 61, recita che «finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti». Questo ...