Per diagnosticare il Covid presto si useranno tamponi cutanei (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - I tamponi cutanei sono risultati 'sorprendentemente efficaci' nell'identificare l'infezione da Covid-19, all'analisi del team di ricerca dell'Università del Surrey, in Gran Bretagna. Questo risultato, se confermato da ulteriori studi, offre la strada per futuri test non invasivi per il Covid-19. Ai fini dello studio i ricercatori del Surrey hanno utilizzatotamponi non invasivi per il corpo sebo, una sostanza cerosa prodotta dalle cellule sebacee del Covid, da 83 pazienti ricoverati, ad quali dei è stato diagnosticato. Il team ha anche raccolto campioni di sangue e saliva. È stato scoperto che il Covid -19 cambia in modo significativo la composizione dei lipidi (grassi e oli) dei biofluidi come il sangue o il sebo. Misurando i cambiamenti nei lipidi e in altri ... Leggi su agi (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Isono risultati 'sorprendentemente efficaci' nell'identificare l'infezione da-19, all'analisi del team di ricerca dell'Università del Surrey, in Gran Bretagna. Questo risultato, se confermato da ulteriori studi, offre la strada per futuri test non invasivi per il-19. Ai fini dello studio i ricercatori del Surrey hanno utilizzatonon invasivi per il corpo sebo, una sostanza cerosa prodotta dalle cellule sebacee del, da 83 pazienti ricoverati, ad quali dei è stato diagnosticato. Il team ha anche raccolto campioni di sangue e saliva. È stato scoperto che il-19 cambia in modo significativo la composizione dei lipidi (grassi e oli) dei biofluidi come il sangue o il sebo. Misurando i cambiamenti nei lipidi e in altri ...

