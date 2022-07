Pensioni minime a mille euro al mese. La promessa di Berlusconi (Di venerdì 22 luglio 2022) Portare le Pensioni minime a mille euro. Un’idea che ricorre nella proposta di Forza Italia e che dà il via alla campagna elettorale 2022 di Silvio Berlusconi, che presenta alcune proposte del programma elettorale basato “sulla guerra a tre tipi di oppressione: fiscale, burocratica e giudiziaria”. Berlusconi, “Pensioni minime da almeno mille euro” “Nel nostro programma c’è l’aumento delle Pensioni, tutte le nostre Pensioni, ad almeno 1.000 euro al mese per 13 mensilità, c’è la pensione alle nostre mamme che sono le persone che hanno lavorato di più alla sera, al sabato, alla domenica, nei periodi delle ferie e che hanno diritto di avere una vecchiaia ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 luglio 2022) Portare le. Un’idea che ricorre nella proposta di Forza Italia e che dà il via alla campagna elettorale 2022 di Silvio, che presenta alcune proposte del programma elettorale basato “sulla guerra a tre tipi di oppressione: fiscale, burocratica e giudiziaria”., “da almeno” “Nel nostro programma c’è l’aumento delle, tutte le nostre, ad almeno 1.000alper 13 mensilità, c’è la pensione alle nostre mamme che sono le persone che hanno lavorato di più alla sera, al sabato, alla domenica, nei periodi delle ferie e che hanno diritto di avere una vecchiaia ...

