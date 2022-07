Pd | Orlando a Calenda | ' congratulato con M5S? No | chiesto se c' era ancora spazio' **

(Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Non mi sono. Avevamo, tutto il Pd, di non annunciare il voto contrario e tenere uno spiraglio aperto. Ho detto al senatore 5s che speravo ci fosseloper recuperare. Se tutti avessero svolto il tuo ruolo il governo Draghi sarebbe durato una settimana". Così Andrearibatte via twitter a Carlo. Il leader di Azione aveva sostenuto sui social che il ministro si sarebbe complimentato con i 5 Stelle dopo l'intervento in aula contro il governo Draghi.

fattoquotidiano : Orlando: “Il Pd si è rivolto troppo spesso agli elettori delle ztl. Ora al centro lotta alle disuguaglianze e trans… - direzioneprc : Il M5S ora sia coerente e rompa col Pd che è il partito più guerrafondaio e draghiano. Il casus belli è stato l'in… - redbaro93977318 : @MaleficoRojo PD con Boccia, Bersani, D’Alema, Orlando, Bettini??? Ma anche no… No grazie - aleottidavide77 : @MisssFreedom E posso capirlo...io però nn riesco a prendere il pd come un punto di riferimento..gli Orlando i Bocc… - Lucia05686188 : @ivanscalfarotto E' ancora la visione miope del PD a trazioneZingaretti-Letta-Bettini-Orlando-Boccia-Provenzano. Do… -

Corriere della Sera

'Agli amici deldico di non fare lo stesso errore di FI di virare verso il populismo. 'Agenda ... E ricordateviche va a complimentarsi con i 5S dopo il loro intervento contro Draghi o che ...'Agli amici deldico non fate lo stesso errore di FI di virare vs il populismo. 'Agenda Draghi' ... PS ricordateviche va a complimentarsi con i 5S dopo il loro intervento contro Draghi o che ... Orlando: «Al centro c’è la calca. Il Pd deve puntare sui temi sociali» Il leader di Azione è tranchant: "Altrimenti vado da solo alle elezioni". "Spero Gelmini venga da noi. Carfagna Costruiamo assieme il Fronte ...La stanchezza e il nervosismo di Draghi non hanno a che fare solo con la Lega o i Cinque Stelle. C'è anche una delusione che guarda a sinistra. Non bisogna dimenticare che il Pd fino a ieri ha dato un ...