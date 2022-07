Pd al voto senza M5s ma con Sala e Di Maio, che s'offre Nasce il "campo Draghi". Obiettivo: SuperMario premier (Di venerdì 22 luglio 2022) Letta molla Conte e guarda al ministro degli Esteri uscente e al sindaco di Milano. Si pensa a candidare all'inizio della campagna elettorale Draghi per il bis, lui nicchia Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 22 luglio 2022) Letta molla Conte e guarda al ministro degli Esteri uscente e al sindaco di Milano. Si pensa a candidare all'inizio della campagna elettoraleper il bis, lui nicchia Segui su affaritaliani.it

smenichini : Assentarsi dal voto di fiducia: cioè far cadere #Draghi senza prendersi la responsabilità di averlo fatto. Ma almen… - GiovaQuez : È andata come si sapeva. Salvini già da sabato era inamovibile sul voto. Non poteva non spingere in rete l’assist a… - meb : Abbiamo raccolto quasi 100 mila firme per convincere #Draghi a restare. Ma senza di lui meglio il voto. La mia inte… - UmbertoNew : Purtroppo ho fatto il 'voto di astensione'... Ma per te questo ed altro: 'la #Meloni va più che bene!' PS: senza c… - UmbertoNew : @stazzitta Purtroppo ho fatto il 'voto di astensione'... Ma per te questo ed altro: 'la #Meloni va più che bene!'… -