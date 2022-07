Pavia, studente universitario si suicida, ma prima scrive al Rettore (Di venerdì 22 luglio 2022) e al «La Provincia pavese» per esprimere il proprio pensiero Uno studente di 30 anni, iscritto alla facoltà di medicina in inglese all’Università di Pavia, si è tolto la vita per i timori di non riuscire ad ottenere il rinnovo della borsa di studio. Il giovane era ospite del Collegio dell’Edisu e, a quanto si apprende, viveva la pressione di non riuscire a rispettare il programma di studi. prima di compiere il gesto estremo, lo studente ha inviato una email al Rettore il professore Francesco Svelto e alla redazione del quotidiano «La Provincia pavese». Inoltre, si apprende che lo studente in passato avrebbe sofferto di depressione. Leggi anche: DIANA, 18 MESI, MORTA DI STENTI: IL RACCONTO DEI VICINI E LE PAROLE DELLA MADRE Una lettera nella quale il giovane avrebbe messo in ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 22 luglio 2022) e al «La Provincia pavese» per esprimere il proprio pensiero Unodi 30 anni, iscritto alla facoltà di medicina in inglese all’Università di, si è tolto la vita per i timori di non riuscire ad ottenere il rinnovo della borsa di studio. Il giovane era ospite del Collegio dell’Edisu e, a quanto si apprende, viveva la pressione di non riuscire a rispettare il programma di studi.di compiere il gesto estremo, loha inviato una email alil professore Francesco Svelto e alla redazione del quotidiano «La Provincia pavese». Inoltre, si apprende che loin passato avrebbe sofferto di depressione. Leggi anche: DIANA, 18 MESI, MORTA DI STENTI: IL RACCONTO DEI VICINI E LE PAROLE DELLA MADRE Una lettera nella quale il giovane avrebbe messo in ...

