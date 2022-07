Paura all’hotel Bulgari di Milano | fiamme nella Spa al piano interrato | ospiti evacuati

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 luglio 2022) Sono statitutti glidell’hoteldiverso le 13 di oggi 22 luglio, per un principio d’incendio scoppiatoSpa della struttura extralusso in via fratelli Gabba, in zona Montenapoleone. Lesarebbero partite al-1, dove si trova il centro benessere, da una candela che sarebbe stata messa troppo vicina al lenzuolo di uno dei lettini per i massaggi. È quindi scattato il sistema antincendio dell’hotel, che ha fatto partire l’allarme per tutti gli. Sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato l’incendio. Per nessuno dei clienti sarebbe stato necessario il ricorso ai soccorsi dei medici. su Open Leggi anche: Incendi in Italia, Trieste non è più isolata: ...