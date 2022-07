Patto per l’export, intesa tra Consorzio Asi e Ministero degli Esteri (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Patto per l’export al servizio dei territori”: intesa tra Consorzi ASI e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La presidente del Consorzio ASI Caserta, Raffaela Pignetti ha sottoscritto insieme al Ministro Luigi Di Maio, ai presidenti dei Consorzi Asi di Napoli, Salerno, Avellino e Benevento, ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – e Regione Campania, il “Protocollo d’intesa per il sostegno all’internazionalizzazione ed alla promozione all’estero delle imprese consociate nei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale della Regione Campania”. Il Protocollo, sottoscritto questa mattina presso il CIS – Interporto di Nola, si pone ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“peral servizio dei territori”:tra Consorzi ASI eAffarie della Cooperazione Internazionale. La presidente delASI Caserta, Raffaela Pignetti ha sottoscritto insieme al Ministro Luigi Di Maio, ai presidenti dei Consorzi Asi di Napoli, Salerno, Avellino e Benevento, ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – e Regione Campania, il “Protocollo d’per il sostegno all’internazionalizzazione ed alla promozione all’estero delle imprese consociate nei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale della Regione Campania”. Il Protocollo, sottoscritto questa mattina presso il CIS – Interporto di Nola, si pone ...

