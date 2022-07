Pattinaggio artistico: svelate le assegnazioni del Grand Prix 2022-2023. Gli azzurri puntano in alto (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo una lunghissima attesa, dettata anche ad alcuni problemi organizzativi legati al calendario, l’ISU ha finalmente pubblicato nella giornata di oggi, venerdì 22 luglio, le assegnazioni riguardanti il Grand Prix 2022-2023 di Pattinaggio di figura. Come sappiamo sarà un’edizione sui generis, orfana degli atleti russi e bielorussi (fuori a causa delle sanzioni dettate dall’invasione russa in Ucraina) e con due tappe sostitutive, Il MK John Wilson Trophy di Sheffield (allestita al posto della Cup Of China) e il Grand Prix di Espoo (allestito al posto della Rostelecom Cup). La Nazionale italiana potrà dare un Grande contributo, rendendosi competitiva in tre specialità su quattro, ovvero singolo maschile, coppie e danza. Nessun invito, ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo una lunghissima attesa, dettata anche ad alcuni problemi organizzativi legati al calendario, l’ISU ha finalmente pubblicato nella giornata di oggi, venerdì 22 luglio, leriguardanti ildidi figura. Come sappiamo sarà un’edizione sui generis, orfana degli atleti russi e bielorussi (fuori a causa delle sanzioni dettate dall’invasione russa in Ucraina) e con due tappe sostitutive, Il MK John Wilson Trophy di Sheffield (allestita al posto della Cup Of China) e ildi Espoo (allestito al posto della Rostelecom Cup). La Nazionale italiana potrà dare une contributo, rendendosi competitiva in tre specialità su quattro, ovvero singolo maschile, coppie e danza. Nessun invito, ad ...

