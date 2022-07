Parte il Rally di Roma | i ”nostri” sfidano quelli dell’Europeo

(Di venerdì 22 luglio 2022) Motori accesi al 10°diCapitale, quinto round del CIAR Sparco e sesto del FIA ERC per la prima delle tre giornate di gara Questa mattina prove libere dalle 8 seguite dalla Qualifying Stage dove gli equipaggi italiani sono passati cauti. Tra i commenti, il fiorentino Tommaso Ciuffi (Skoda Fabia2) è passato cauto e si è Source

rallyssimo : Molti dei nostri subito a proprio agio ma il miglior tempo lo stacca lo spagnolo. Alle 19 la cerimonia e alle 20 pa… - CorriereCitta : Torna il Rally di Roma, si parte da Castel Sant’Angelo: chiusure, deviazioni, divieti, come assistere alla gara, co… - it_criptovalute : Con l’imminente aumento dei tassi di interesse da parte della Fed, l’attuale rally di BTC è di breve durata? - riccardoinbici : RT @marcolatini19: @gualtierieurope @eugenio_patane @JeanTodt @UN Nel frattempo un rally a Roma ci sta bene! Poi continuiamo con Formula E… - marcolatini19 : @gualtierieurope @eugenio_patane @JeanTodt @UN Nel frattempo un rally a Roma ci sta bene! Poi continuiamo con Formu… -

... è più bassa e più larga rispetto al modello da cui, e offre prestazioni di livello anche ... e sarà proposta nelle colorazioni Championship White,Red, Racing Blue Pearl, Crystal Black e ...Violenta reazione dei titoli di Stato Cosa significa questo anche in ottica di politica monetaria Tra gli analisti c'è chi vede poco spazio per una striscia di rialzi dei tassi dadella Bce, ...E’ partito con il piede giusto Fabio Andolfi al Rally di Roma Capitale. Il pilota ligure al volante della R5 Evo Primocanale Motori Gruppo Spinelli gommata Michelin, con Manuel Fenoli alle note, ha ch ...Rally città Lucca 2022, venerdì 29 e sabato 30 luglio avrà luogo la "classica”, da sempre, per il rallismo regionale ...