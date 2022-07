‘Parolacce’ nel Municipio X, Di Pillo (M5s): “Turpiloquio Falconi mette in imbarazzo le istituzioni” (Di venerdì 22 luglio 2022) “Il presidente Falconi ancora una volta dimostra di non essere adeguato al ruolo che ricopre, continuando a esprimersi in maniera volgare, con uso addirittura di parolacce. Credo che durante la discussione di oggi in aula abbia toccato il fondo: come Presidente dovrebbe ricordarsi che rappresenta tutti i cittadini del Municipio, è il suo primo cittadino. Non conta solo la sostanza, come lui dice, l’Istituzione va rispettata, e non lo ha fatto. Grave anche che a farglielo notare siano stati i consiglieri di opposizione e non la Presidente di aula, che non è intervenuta a riprenderlo. Falconi oggi ha messo in imbarazzo il Municipio X con il suo torpiloquio“. Così in una nota la consigliera M5s al Municipio X Giuliana Di Pillo (nella foto). Max L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) “Il presidenteancora una volta dimostra di non essere adeguato al ruolo che ricopre, continuando a esprimersi in maniera volgare, con uso addirittura di parolacce. Credo che durante la discussione di oggi in aula abbia toccato il fondo: come Presidente dovrebbe ricordarsi che rappresenta tutti i cittadini del, è il suo primo cittadino. Non conta solo la sostanza, come lui dice, l’Istituzione va rispettata, e non lo ha fatto. Grave anche che a farglielo notare siano stati i consiglieri di opposizione e non la Presidente di aula, che non è intervenuta a riprenderlo.oggi ha messo inilX con il suo torpiloquio“. Così in una nota la consigliera M5s alX Giuliana Di(nella foto). Max L'articolo proviene da ...

italiaserait : ‘Parolacce’ nel Municipio X, Di Pillo (M5s): “Turpiloquio Falconi mette in imbarazzo le istituzioni” - gabpreda : @sara_turetta Sono in viaggio anche io e ….meglio non parla’ ..mi vengono in mente tante parolacce in tante lingue… - Wanderfuss : Mi vengono in mente: 1) bestemmie; 2) parolacce e maledizioni; 3) battute ovvie tipo: 'Vedi, quando passano i Targa… - AlfaroliMarco : @condaghe @fattoquotidiano Se per 8 anni di guerra non ci hanno 'aggiornati' su niente di quello che succedeva nel… - twmario917 : @Hotmetal56 Hai ragione, in effetti col tempo hanno aumentato il 'gradimento', ma nel 2016 il totale dei votanti fu… -

'Parolacce' nel Municipio X, Di Pillo (M5s): 'Turpiloquio Falconi mette in imbarazzo le istituzioni' ' Il presidente Falconi ancora una volta dimostra di non essere adeguato al ruolo che ricopre, continuando a esprimersi in maniera volgare, con uso addirittura di parolacce. Credo che durante la discussione di oggi in aula abbia toccato il fondo: come Presidente dovrebbe ricordarsi che rappresenta tutti i cittadini del Municipio, è il suo primo cittadino. Non ... Il talento di Mr. C, la recensione: essere Nicolas Cage David Gordon Green (che appare nel ruolo di se stesso) lo scarta per un'altra star. La moglie vuole ... Perfino uno show in cui racconta la storia delle parolacce. Essere Nicolas Cage probabilmente è ... ' Il presidente Falconi ancora una volta dimostra di non essere adeguato al ruolo che ricopre, continuando a esprimersi in maniera volgare, con uso addirittura di. Credo che durante la discussione di oggi in aula abbia toccato il fondo: come Presidente dovrebbe ricordarsi che rappresenta tutti i cittadini del Municipio, è il suo primo cittadino. Non ...David Gordon Green (che appareruolo di se stesso) lo scarta per un'altra star. La moglie vuole ... Perfino uno show in cui racconta la storia delle. Essere Nicolas Cage probabilmente è ...